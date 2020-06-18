Италия

Французский защитник не реагирует на трансферные слухи, фигурирующие в прессе.

Защитника Милана Тео Эрнандеса связывали с возможным переходом в Пари Сен-Жермен в летнее межсезонье, однако сам футболист намерен продолжить выступать в стане "россонери".

"Хочу поблагодарить Милан, потому что в этом клубе в меня поверили. Паоло Мальдини поверил в меня, и я действительно счастлив здесь".

"Я очень рад быть в Милане и решил, что хочу остаться здесь, в стане "россонери". У меня четырехлетний контракт, и меня все устраивает в этом клубе", — приводит слова Тео Эрнандеса Football Italia со ссылкой на Onda Cero.

В текущем сезоне французский защитник провел за Милан 25 поединков, отличившись шестью голами и двумя ассистами. Сообщалось, что "красно-черные" намерены выручить за Тео минимум 50 миллионов евро.