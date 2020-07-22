Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 35 тура Серии А между миланским Интером и Фиорентиной.

Алленаторе Интера Антонио Конте в очередной раз прибегнул к ротации состава своей команды. Так, матч против Фиорентины основные игроки Милан Шкриниар и Марцело Брозович начнут на скамейке запасных.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Годин — Кандрева, Барелла, Гальярдини, Янг — Эриксен — Лукаку, Санчес

Запасные: Паделли, Агуме, Бастони, Бираги, Валеро, Брозович, Мартинес, Мозес, Пирола, Раноккья, Шкриниар, Эспозито

Фиорентина: Терраччано — Миленкович, Песселья, Касерес — Венути, Дункан, Бадель, Кастровилли, Дальберт — Кутроне, Рибери

Запасные: Бранколини, Терзич, Лирола, Игор, Чеккерини, Агудело, Пульгар, Куаме, Кьеза, Соттил, Влахович, Геззаль

Матч Интер — Фиорентина начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.