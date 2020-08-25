В третьем комплекте формы Динамо на сезон-2020/21 нет ни белого, ни синего цветов.
Фото ФК Динамо
25 августа 2020, 15:53
Накануне матча за Суперкубок Украины против Шахтера, Динамо презентовало третий комплект игровой формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный Твиттер киевлян.
Этот продукт кампании New Balayce выдержан в том же стиле, что и первые два, с горизонтальными полосками, однако оказался оригинальным в цветовом решении: в нем нет традиционных цветов клуба — белого и синего.
Ранее Динамо представило домашний (белый) комплект формы и выездной (синий).