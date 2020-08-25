Украина

В третьем комплекте формы Динамо на сезон-2020/21 нет ни белого, ни синего цветов.

Накануне матча за Суперкубок Украины против Шахтера, Динамо презентовало третий комплект игровой формы на сезон-2020/21 — сообщил официальный Твиттер киевлян.

Этот продукт кампании New Balayce выдержан в том же стиле, что и первые два, с горизонтальными полосками, однако оказался оригинальным в цветовом решении: в нем нет традиционных цветов клуба — белого и синего.

Ранее Динамо представило домашний (белый) комплект формы и выездной (синий).