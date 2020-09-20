Италия

Football.ua представляет анонс матча первого тура чемпионата Италии.

Ювентус начнет защиту своего чемпионского титула домашним поединком против Сампдории в первом туре Серии А.

Ювентус — Сампдория

Воскресенье, 20 сентября, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Марко Пиччинини. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Учитывая разницу в классе между соперниками, а также то, как редко Ювентус уступает в стартовых матча чемпионата Италии (7 раз из 87-ми при 57-ми победах), интрига, касательно результата, в поединке на Альянц Стэдиум маловероятна.

Однако есть один фактор, который заставляет пристально присмотреться к действующему чемпиону. Любой новый тренер, приходя в команду, каким-то образом меняет ее игру, однако если это касается опытного наставника, то можно хотя бы предположить, как может сыграть его команда.

С Андреа Пирло такой номер не пройдет: легенда итальянского футбола абсолютно лишен тренерского опыта, и до первой команды Ювентуса он нигде не работал (9 дней в "примавере" Ювентуса не в счет). Да еще и тренерскую лицензию получил менее недели назад.

Впрочем, Пирло не отличается скрытностью и не прочь порассуждать о своем видении футбола, что позволило итальянским СМИ предположить, что теперь Ювентус будет играть по схеме 3-5-2 или, как вариант, 3-4-1-2.

Учитывая, что Игуаина в команде уже нет, Суареса еще нет (и не известно, будет ли), а Дибала пока не готов играть, как и травмированный Бернардески, можно ожидать дебюта в "старой синьоре" Кулусевски в паре с Криштиану Роналду. Наверняка займет место в центре поля еще один новичок — Артур, в остальном кадровых новшеств ждать не приходится.

Не сможет сыграть в оптимальном составе и Сампдория: Габбьядини травмирован, а Аскильдсен будет отбывать наказание за "грехи" минувшего сезона.

Пожалуй, единственным преимуществом генуэзцев над соперником по предстартовым раскладам является колоссальный опыт их тренера Клаудио Раньери. Только в Серии А он руководил различными командами в 423-х матчах, а всего на его счету 952 поединка в различных лигах.

Интересные факты

– Команды провели между собой 127 матчей во всех турнирах: 64 победы Ювентуса, 26 побед Сампдории и 37 ничьих.

– В Серии А в Турине сыграно 62 матча: 38 побед Ювентуса, 5 побед Сампдории и 19 ничьих.

– Ювентус выиграл 9 из последних 11-ти встреч с Сампдорией во всех турнирах.

– В последних пяти домашних матчах против Сампдории во всех турнирах Ювентус забивает не менее двух мячей.

– В минувшем сезоне матч Ювентус — Сампдория завершился со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Бернардески, де Лигт, Дибала — Габбьядини, Аскильдсен.