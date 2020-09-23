Лео Дуарте помещен на карантин, остальные члены команды здоровы.
Лео Дуарте, Getty Images
23 сентября 2020, 18:52
Во время очередной серии тестов на COVID-19 в Милане выявлен положительный результат у защитника Лео Дуарте — сообщил официальный сайт клуба.
Бразилец помещен на карантин, а все остальные члены команды, которой предстоит в четверг, 24 сентября, матч в Лиге Европы против норвежского Буде Глимт, прошли дополнительное тестирование. Все результаты отрицательные.
Дуарте большую часть минувшего сезона пропустил из-за травм.
Ранее сообщалось, что нападающий Милана Рафаэль Леау также переболел COVID-19.