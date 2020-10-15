Италия

Президент Ювентуса Андреа Аньелли встал на защиту Криштиану Роналду.

Андреа Аньелли утверждает, что Ювентус никому не запрещал покидать "изолятор" в клубном отеле.

"Когда мы отправляли команду на изоляцию в отеле, то не делали это принудительно, – цитирует слова Аньелли на пресс-конференции Football Italia. – Все наши игроки – свободные граждане, поэтому у них был выбор, как провести карантин: в отеле, дома или еще где-то. Главное — соблюдать меры безопасности".

"И я не вижу криминала в том, что Криштиану Роналду и другие отправились в свои сборные. Это честь для любого футболиста, поэтому никакого запрета не было. Так что нет смысла в том, чтобы обвинять кого-то в нарушении карантина".

Ранее Gazzetta dello Sport цитировала министра спорта Италии Винченцо Спадафору, заявившего, что Роналду повел себя безответственно.

Сообщалось, что у Криштиану в расположении сборной Португалии выявили коронавирус. После того, как положительную пробы сдал и Вестон Маккенни, руководство Ювентуса приняло решение отправить всю первую команду в изоляцию.