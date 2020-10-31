Италия

Лидер итальянской Серии А получил усиление кадрового потенциала перед очередным туром.

Как гласит заявление на официальном сайте итальянского Милана, центральный защитник Маттео Габбья сумел излечиться от коронавируса COVID-19, и теперь пройдет медицинское обследование перед возвращением к занятиям спортом.

В тоже самое время, голкипер Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Петтер Хауге, у которых тест в начале недели показал факт заражения, а сама болезнь протекала бессимптомно, успешно прошли повторное тестирование и вернулись в общую группу, после уведомления и одобрительного ответа от местных органов здравоохранения.

В текущем сезоне Йенс Петтер Хауге выходил на поле за Милан в одном матче итальянской Серии А (19 минут) и Лиге Европы УЕФА (10 минут), отметившись одним забитым мячом.

Центральный защитник Маттео Габбья сыграл по три матча на внутренней и международной аренах (570 минут суммарно) и отметился двумя желтыми карточками.

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма провел по 4 матча Лиги Европы и Серии А, пропустив суммарно шесть мячей лишь в половине из них.

Следующий матч национального первенства Милан сыграет в гостях у фриульского Удинезе 1 ноября. Начало в 13:30 по киевскому времени.