Италия

Специалист резко ответил на критику.

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в матче против Аталанаты и ответил на критику в адрес команды.

"Мне понравилась игра против Аталанты. С нами играл очень крепкий соперник. Мы могли обыграть их, но не хватило инстинкта убийцы у наших футболистов. Стоит научится завершать успехом матчи, в которых можем выиграть".

"Интер играет не ярко? Убери вино со стола. Так говорит Марокки? Я надеюсь, что он более вдумчивый человек и уделяет внимание тому, что говорит. Я всегда этой фразой отвечаю подобным людям", — цитирует Конте FC Inter 1908 с ссылкой на Sky Sports.