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Футболисты команды вышли на поле в футболках с фамилией легендарного аргентинца.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Наполи на своем поле принимал хорватскую Риеку. Подопечные Гаттузо одержали уверенную победу (2:0) благодаря голам Политано и Лосано.

Поединок проходил на следующий день после того, как 25 ноября скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Причиной смерти 60-летнего игрока стала остановка сердечно-сосудистой системы.

Наполи, в котором аргентинец провел семь лет своей карьеры, почтил память Марадоны в своем первом матче после его смерти.

По информации Football Italia, команды разминались под известную песню Live is Life, а на поединок неаполитанцы вышли в футболках с фамилией Марадоны и 10-м номером на спине.

Этот матч, как и все остальные поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начался с минуты молчания в память о футболисте.

Обыграв Риеку, Наполи возглавил таблицу группы F, набрав девять очков в четырех матчах Лиги Европы. Свой следующий поединок подопечные Гаттузо проведут в воскресенье, 29 ноября, когда в рамках девятого тура Серии А сыграют на своем поле против Ромы.

Ранее сообщалось, что домашний стадион Наполи могут назвать в честь Марадоны.