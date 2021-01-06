Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 16-го тура чемпионата Италии.

В 16-м туре Серии А состоится одно из самых ярких противостояний итальянского, да и мирового — тоже, футбола: Милан примет Ювентус.

Милан — Ювентус

Среда, 6 января, 21:45. Милан, Сан-Сиро. Арбитр — Массимилиано Иррати. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

"Вывеска" Милан — Ювентус уже сама по себе является невероятно привлекательной, несмотря на заявление в 2009 году Жозе Моуриньо, ведшего свой Интер к грядущему чемпионству, что он лучше ляжет поспать, чем будет смотреть ТАКОЕ. В нынешнем же сезоне интерес к встрече подогревается еще и тем фактом, что лидер Серии А примет действующего чемпиона Италии.

Нет смысла говорить о том, что в среду на Сан-Сиро может состояться передача чемпионской короны, или что Ювентус, отстающий на 10 очков, вернется в гонку за титулом. Все-таки не сыграна даже половина первенства. Но важность результата, как с турнирной, так и психологической точки зрения, сомнения не вызывает.

Ювентус довольно уверенно чувствовал себя в противостояниях с Миланом в последние годы, однако 2020 год внес определенные коррективы не только в жизнь человечества, но и в эту традицию.

Сначала Юве с огромным трудом (за счет очень сомнительного гола на выезде) вытолкнул Милан из борьбы за Кубок Италии, а затем был разделан под орех в чемпионате к недоумению специалистов, досаде "ювентини" и восторгу "миланисти".

Увы, но одной "изюминки" предстоящий матч уже лишился: один из творцов того феерического матча 7 июля 2020 года, Ибрагимович, еще не восстановился после травмы (его возвращение ожидается 18 января в матче против Кальяри).

Кроме единственного и неповторимого в своем роде шведа Милан понес и другие потери. После глупого удаления в матче против Беневенто дисквалифицирован Тонали, а Беннасер, Габбья и Салемакерс еще не восстановились окончательно и пока тренируются по индивидуальной программе.

Не избежал потерь и Ювентус: у Мораты мышечная травма, а Алекс Сандро и Куадрадо подцепили коронавирус. Зато вернулись в строй отбывшие дисквалификацию Рабио и Кудрадо. Но, самое главное, что в строю и в полном порядке Криштиану Роналду, на счету которого 14 голов в нынешнем чемпионате.

Il modo migliore di cominciare l'anno? In campo ⚪⚫



Sul nostro canale Youtube il video del primo allenamento del 2021 👉https://t.co/lY4mqJuzhx pic.twitter.com/wL99yFSITt — JuventusFC (@juventusfc) January 1, 2021

Если оценивать возможные составы по именам, то у Ювентуса вырисовывается преимущество едва ли не во всех линиях. Но Милан в нынешнем сезоне силен командными действиями, и в данной ситуации заявление защитника "дьяволов" Кьера, что "россонери" сейчас сильнее всех, вовсе не вызывает снисходительную усмешку.

Интересные факты

– Команды провели между собой 291 матч (233 официальных): 108 (91) побед Ювентуса, 95 (67) побед Милана, 88 (75) ничьих.

– В чемпионате Италии (Прима Категория, Прима Дивизионе, Серия А) сыграно 202 матча: 79 побед "бьянконери", 60 побед "россонери", 63 ничьи.

– Самая крупная победа Милана: 8:1 (1912).

– Самая крупная победа Ювентуса: 8:2 (1927).

– Самая крупная победа Ювентуса над Миланом на выезде: 6:1 (1997).

– В минувшем сезоне матч Милан — Ювентус завершился со счетом 4:2.

– До этого Милан не мог обыграть Ювентус в 11-ти матчах во всех турнирах.

– Впервые с 2015 года Милан встречается с Ювентусом, опережая соперника в турнирной таблице.

– Беспроигрышная серия Милана в чемпионате составляет 27 матчей.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Ибрагимович, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Габбья — Мората, Алекс Сандро, Куадрадо.

прогноз 1:1

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