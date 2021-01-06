Италия

Милан понес серьезные потери перед центральным поединком 16-го тура итальянской Серии А.

Накануне поединка в рамках шестнадцатого тура итальянской Серии А против туринского Ювентуса, футболисты и представители персонала Милана прошли массовое тестирование на предмет обнаружения фактов заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает официальный сайт "россонери", у хорватского нападающего Анте Ребича и боснийского полузащитника Раде Крунича взятые на анализ мазки показали положительный результат.

Источник сообщает, что оба футболиста остались на домашней самоизоляции, а ярко выраженных симптомов заболевания у них не наблюдается. Клуб проинформировал органы здравоохранения о данном инциденте, согласно общенациональному протоколу по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Италии.

Анте Ребич провел в новом сезоне за "красно-черных" 14 поединков (941 минута), в которых отличился одним забитым мячом, отдав при этом восемь результативных передач.

Раде Крунич, в свою очередь, принял участие уже в 20 матчах (735 минут), забив один гол.

Милан также сообщил, что все футболисты сегодня, 6 января, прошли повторное тестирование, которое не показало новых положительных результатов.

Таким образом, проведению матча Милан — Ювентус, текстовая трансляция которого начнется на нашем сайте в 21:45 по киевскому времени, ничего не угрожает.