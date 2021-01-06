Италия

Положительные результаты тестирования у игроков туринского клуба вынудили команду Пирло уйти на промежуточную изоляцию.

Как сообщает издание Corriere di Torino, проведение поединка шестнадцатого тура итальянской Серии А Милан — Ювентус находится под угрозой срыва из-за случаев обнаружения заболевания коронавирусом COVID-19 у гостей.

Напомним, что в понедельник, 4 января, бразильский защитник Алекс Сандро дал положительный результат при тестировании, а на следующий день аналогичным отметился полузащитник Хуан Куадрадо.

Сложившаяся ситуация вынудила туринский клуб закрыться на промежуточную самоизоляцию на тренировочной базе после вечерней тренировки во вторник, 5 января, а выезд в Милан запланирован на предобеденное время среды, 6 января, когда и должна состоятся игра, согласно расписанию.

"Ювентус сообщил нам, что у двоих из их игроков были положительные результаты, — говорит директор Департамента профилактики туринского локального органа здравоохранения (ASL) Роберто Тести, — На данный момент, у нас нет необходимых доказательств для того, чтобы утвердительно сказать, что в команде есть очаг заболевания, потому что мы не знаем, как эти два игрока были заражены и почему другие дают отрицательные результаты тестирования.

Большее число положительных тестов во вторник, безусловно, свидетельство бы о неконтролируемом заражении внутри команды, это стало бы проблемой безопасности для других игроков. Лишь в этот момент ASL будет вынуждена вмешаться, заблокировав выезд игроков Ювентуса в Милан".

Тем временем, эксперт по оценке COVID в Пьемонте Маттео Марнати заверил, что "двух случаев точно недостаточно для отмены игры", добавив, что "даже незначительно большее число заболевших накануне поединка вряд ли повлияет на факт его проведения".

Матч Милан — Ювентус запланирован на 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.