Италия

Туринцы вылетели на поединок шестнадцатого тура.

Ювентус отправился в Милан на матч чемпионата Италии против одноименной команды. Перед этим все игроки сдали тесты на коронавирус - новые случаи не выявили.

Напомним, проведение поединка Милан — Ювентус находится под угрозой срыва из-за случаев обнаружения заболевания коронавирусом COVID-19 у гостей.

У туринцев заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. У Милана, в свою очередь, положительные тесты сдали Анте Ребич и Раде Крунич.

Матч Милан — Ювентус запланирован на 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.