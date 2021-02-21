Италия

Наставник миланского клуба поделился мыслями об успехах команды.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал победу в матче 23-го тура Серии А над Миланом.

"Потрясающий матч, давайте не забывать, что это было дерби высокого уровня. Игроки действовали по-настоящему хорошо. Мы продолжаем развиваться по пути, на который встали полтора года назад.

Задача тренера состоит в сборе состава воедино и помощи игрокам вырасти, вникнув в мои идеи. У нас очень специфичные мысли в части владения мячом и игры без него. И я особенно горжусь тем, как прибавили Перишич и Эриксен. Барелла смог сразу разобраться во всем, другим, например, Эриксену, потребовалось больше времени.

Мы обыграли главных конкурентов в очных матчах. Сегодняшний матч показал, что мы добились серьезного прогресса", – цитирует Конте MilanNews со ссылкой на DAZN.

Ранее главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал поражение от Интера.

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