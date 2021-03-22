Ибрагимович: Я еще не в лучшей форме, но нам нужно продолжать работу

Италия

Швед высказался о поединке с "фиалками".

Нападающий Милана Златан Ибрагимович подвел итоги матча 28-го тура Серии А с Фиорентиной, в котором он отметился голом.

"Эта победа очень важна. После вылета из Лиги Европы у нас осталась только Серия А. Мы подошли к игре с правильным настроем, хотели победить любой ценой. Мы показали свой характер.

На мне лежит большая ответственность и я стремлюсь помогать команде на поле и за его пределами. Я еще не в лучшей форме, но нам нужно продолжать работу.

Мальдини давит на меня, хочет, чтобы я на поле доказывал ему, что заслуживаю новый контракт. А если серьезно, то у нас все под контролем. Мы говорим друг с другом прямо, все обсуждаем. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас незачем спешить", – приводит слова Ибрагимовича Calciomarcato со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович установил рекорд Серии А.

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