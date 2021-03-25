ЧМ-2022. Отбор

Форвард пропустил последнюю полноценную тренировку перед игрой.

Сборная Англии начнет свой путь на чемпионат мира-2022 с домашнего противостояния против Сан-Марино, однако рискует при этом остаться без одного из ключевых футболистов своей линии атаки.

Нападающий Маркус Рашфорд, представляющий Манчестер Юнайтед, согласно информации от британского подразделения BBC, отсутствовал на заключительном тренировочном занятии перед предстоящей игрой.

Сообщается, что 23-летний нападающий пропустил работу вместе с командой из-за продолжающегося процесса восстановления после травмы стопы.

Отметим, что наставник "трех львов" Гарет Саутгейт на предматчевой пресс-конференции с радостью прокомментировал факт присоединения к команде форварда "Красных дьяволов": "Маркус очень хотел быть с нами. Осенью его не хватало", однако отсутствие игрока на тренировке ставит под сомнение его появление на поле в матче против команды с наиболее низким рейтингом в мировом футболе.

Матч Англия — Сан-Марино состоится 25 марта, начало в 21:45 по киевскому времени.