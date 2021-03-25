Англия

18-летний голландец поделился мыслями о переходе в стан "волков".

Защитник Вулверхэмптона Ки-Джана Хоевер рассказал о своем уходе из Ливерпуля.

Голландец стал игроком "волков" в сентябре 2020 года.

"Это был непростой выбор, но и назвать его слишком сложным я не могу. Я знал, что буду играть больше, чем в Ливерпуле, именно поэтому решил покинуть клуб.

Думаю, это было лучшее решение для моей карьеры. Конечно, не знаю, как всё было бы сейчас, учитывая все эти травмы в Ливерпуле. Мне не хочется думать об этом. Тогда я думал, что если все будут здоровы, то сколько игр я в итоге проведу?

У Ливерпуля и сейчас прекрасная команда. Мне было бы сложно пробиться. В Вулверхэмптоне же я сразу попал в состав. На это я и рассчитывал. Но знаю, что могу добиться большего. Хотя первый сезон и так получается неплохим", — приводит слова 18-летнего Хоевера Goal.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон всерьез нацелился на полузащитника Севильи Лукаса Окампоса.

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