ЧМ-2022. Отбор

Football.ua разбирает игру сборной Украины в матче с Францией.

Накануне сборная Украина дебютировала в отборе на чемпионат мира-2022, сыграв на выезде вничью с Францией. Наша главная команда показала хороший футбол и вполне заслуженно заработала свой первый балл в отборочной компании. В этой статье мы разберем игру сборной и назовем главные аспекты победы. Поехали!

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Накануне выезда во Францию тренерский штаб сборной остался практически без крайних полузащитников. Виктор Цыганков вообще не поехал в расположение сборной из-за мышечной травмы. Андрей Ярмоленко лишь недавно восстановился, приехал в сборную, однако тренерский штаб решил, что один из лидеров Украины не помощник в матче с французами.

Также на правом фланге в сборной играл Марлос, но в последнее время натурализованный бразилец в Шахтере выходит на позиции под нападающим. Слева все еще хуже. Евгений Коноплянка играет в Шахтере очень мало и во вчерашней игре тоже остался на скамейке. Также слева есть вариант с Александром Зубковым или на крайний случай с Романом Яремчуком. Один-два матча центральный нападающий отыграл на этой позиции.

Андрей Шевченко был вынужден выдумывать нечто новое. И это у него удалось. Сборная Украины вышла в схеме с тройкой центральных защитников и латералями, которые покрывали весь фланг. В средней зоне тоже интересно. Сидорчук и Шапаренко — центральные полузащитники. Зинченко и Малиновский немного выше. Все это выглядело в форме трапеции. Или по крайней мере должно было выглядеть при нашей позиционной атаке.

При обороне, что было нам свойственно во вчерашней игре, на одну линию с Яремчуком выдвигался Малиновский, а Зинченко на одну линию с Сидорчуком и Шапаренко. Таким образом, сборная Украины оборонялась 5-3-2. Последний раз Шевченко экспериментировал с схемой с тройкой центральных защитников еще в ничего не значащем матче Лиги наций против Словакии, тогда проиграли 1:4. У французов классика — 4-2-3-1 с первых минут. Правда, по ходу матча, где-то с минуты 60-й, Дидье Дешам заменил Жиру и команда перешла на схему 4-3-3.

Сборная Украины выстроилась средним-низким блоком в обороне. После матча Шевченко очень лаконично объяснил основной принцип игры своей команды. “Мы постарались сыграть компактно, создать определенное давление на мяче, закрыть острых футболистов соперника, в частности, Килиана Мбаппе. Один постоянно прессинговал, а второй закрывал пространство”.

Украина перекрыла путь к своим воротам по центру. Французом тяжело давалось атаковать через центральную ось. Вертикальные передачи проходили очень редко, да и попыток было не очень много. Взамен защитники сборной Франции при построении атак выводили мяч на фланги, что оказалось очень удобно для Украины. Команда Шевченко перекрывала свободные зоны на флангах и вынуждала французов вновь играть назад через центральных защитников или опорников. Типичная ситуация на стопкадре ниже. Таких моментов было несколько десятков во вчерашней игре.

Крайних защитников сборной Франции регулярно встречали наши центральные полузащитники (Шапаренко или Зинченко). При позиционной обороне Украина соблюдала максимальную компактность, не возникало пространств между линиями защитников и полузащитников, не было свободных зон и в полуфлангах. Украина перекрыла все и по вертикали, и по горизонтали.

За 90 минут Дидье Дешам так и не придумал, что делать с этой сборной Украины. Франция часто выводила мяч на фланги и оттуда пыталась навешивать в штрафную площадь в надежде на Оливье Жиру — не получилось. 24 попытки подать, 3 точных и, что самое главное, вспоминается лишь один удар головой Жиру из пределов штрафной площади. Количество навесов просто аномальное. Мы решили посмотреть в Instat были ли еще подобные случаи. Да, совсем недавно, в товарищеском матче против Финляндии, где Франция проиграла 0:2. Финны также играли по схеме с тройкой центральных защитников — 3-4-3. Тогда французы выполнили 29 кроссов с флангов и 7 были точны. Кстати, с этой же Финляндией Украине играть уже в воскресенье. Но вернемся к вчерашней игре.

Франция создала у ворот Бущана очень мало — лишь момент Жиру на старте матча, когда тот отклеился от Матвиенко и пробивал из пределов вратарской площадки, но мяч угодил в спину нашему защитнику. По всем атакующим показателям Франция провела слабый матч и в этом заслуга именно нашей сборной.

Удары — 16 из них лишь 4 в створ;

Ключевые передачи — 6 из них лишь 2 точные;

хG — 1,5. Но здесь скорее за совокупность ударов набежал такой показатель. Лишь момент Жиру, о котором мы упоминали выше, потянул на 0,4.

Украина помимо грамотного тактического построения в обороне еще и навязала борьбу и была лучше в плане единоборств — 51% на 49%. Превзошла по части удачных отборов — 21 против 14, а также и по перехватам — 59 на 33.

Но что у нас с атакой?

Если после матча многие, судя по реакциям болельщиков на разных сайтах и в социальных сетях, были в восторге от игры нашей команды с чемпионами мира, то здесь стоит отметить несколько моментов. Организация игры в обороне — это восторг. Но вот качественной контригры как таковой не было. Семь попыток быстрых атак — лишь одна закончилась ударом. 50 попыток позиционных атак — лишь две закончились ударами. И главное. У нас 0 ударов в створ ворот. Несмотря на то, что гол все-таки записали на Сидорчука, это не был удар в створ.

Давайте немного поговорим и о нашем построении атаки. При наличии Яремчука впереди можно было попробовать играть через длинные передачи, но нет. Команда Шевченко пыталась через короткий средний пас строить свои атаки. Если же на своей половине поля все еще было терпимо в плане контроля мяча (88% точных передач), то вот когда команда переходила центр поля все становилось очень печально. На карте показаны точки возвраты мяча французами.

Обратите внимание не зону, где играли Малиновский и Караваев — ближе к правому краю, в полуфланге. У Малиновского больше всего потерь в матче — 13, у Караваева третий результат в команде — 8. Точки на левом фланге на нашей половине поля — это Миколенко, у него 11 потерь. Украина попросту не могла качественно контролировать мяч именно под давлением. Франция чаще активно включалась в прессинг на своей половине поля и, таким образом, просто отрезала путь к своим воротам.

Несмотря на это, Украина добыла ничью в Париже. И это ничья закономерна. Шевченко великолепно подготовился к матчу и достиг результата, не обладая при этом оптимальным составом. К слову, мы в начале говорили о крайних полузащитниках, но не забываем, что не было и основного опорника — Тараса Степаненко. Украина отлично "припарковалась" и практически ничего не дала создать Франции. Единственный негатив в нашей игре — атакующие действия.

Алексей Мацкевич, Football.ua