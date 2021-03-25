ЧМ-2022. Отбор

Украинец доволен игроками своей национальной команды.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, которого читатели Foоtball.ua признали лучшим игроком в матче с Францией, подвел итоги квалификационного поединка.

"Очень тяжело было обороняться и выбегать в атаку. Но положительный результат для нас, удалось сыграть вничью на выезде с Францией.

После такого поражения с ними, считаю, вся команда отработала хорошо", – цитирует Миколенко Футбол NEWS.

Ранее форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался после ничейного поединка со сборной Украины.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.