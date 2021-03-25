ЧМ-2022. Отбор
Украинец доволен игроками своей национальной команды.
Виталий Миколенко, сборная Украины
25 марта 2021, 12:52
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, которого читатели Foоtball.ua признали лучшим игроком в матче с Францией, подвел итоги квалификационного поединка.
"Очень тяжело было обороняться и выбегать в атаку. Но положительный результат для нас, удалось сыграть вничью на выезде с Францией.
После такого поражения с ними, считаю, вся команда отработала хорошо", – цитирует Миколенко Футбол NEWS.
Ранее форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался после ничейного поединка со сборной Украины.
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