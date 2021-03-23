Франция

25-летний француз заинтересовал клубы Моуриньо и Пьоли.

Голкипер Лилля Майк Меньян может сменить клубную прописку.

По информации Foot Mercato, французский вратарь может сменить Уго Льориса в Тоттенхэме. Отмечается, что выступления голкипера произвели хорошее впечатление на ассистентов главного тренера Жозе Моуринью, ранее работавших в Лилле.

Вторым вариантом для Меньяна источник, ссылаясь на L’Equipe называет Милан. Трансфер будет вероятен в случае, если "россонери" не сумеют сохранить нынешнего вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Контракт с Лиллем французского голкипера, которого Transfermarkt оценивает в 20 млн евро, заканчивается летом 2022 года,

Ранее сообщалось, что хавбек Болоньи Риккардо Орсолини попал в сферу интересов Милана.

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