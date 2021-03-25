Италия

Аргентинец вряд ли останется в стане "старой синьоры".

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала, вероятно, покинет клуб в летнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, руководство туринского клуба в лице вице-президента Павла Недведа решило продать 27-летнего игрока.

Аргентинца планируют выставить на трансфер накануне ближайшего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Дибала провел 16 поединков, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини может завершить профессиональную карьеру футболиста в конце нынешнего сезона.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.