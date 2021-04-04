Италия

Итальянский специалист остался недоволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал ничейный поединок с Сампдорией в рамках 29-го тура Серии А.

"Я полностью согласен с мнением, что мы слишком мало сделали для победы. Даже несмотря на то, что Кессье мог забить победный гол в конце.

Нам не хватало ритма, наш подход был неверным. Матч сложился тяжело. Тут нечему радоваться. Надо было сыграть по-другому, для этого было все необходимое.

Этот результат злит и разочаровывает, нам нужно теперь показать, что мы способны сразу вернуться на победный путь. Мы сыграли ниже своего уровня", – сказал наставник миланского клуба.

Ранее Пьоли заявлял, что Милан еще не утратил шансы стать чемпионом и должен стремиться к победе в каждом матче.

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