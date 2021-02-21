Италия

Наставник "россонери" прокомментировал дерби с командой Конте.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал поражение в матче Серии А с Интером.

"Первый гол сильно ударил по нам. В первом тайме нам не хватало интенсивности, мы должны были сделать больше, но мы заслужили гол во втором тайме. Ибра попросил замену, потому что у него были судороги.

Нам нужно быть объективными. Еще не так давно, год или три месяца назад, мы были бы счастливы оказаться там, где мы сейчас.

В то же время мы недовольны, потому что это было дерби, Милан хотел большего, но мы не должны забывать о нашем пути. Мы сожалеем о сегодняшнем поражении, но плохой была игра против Специи, а не эта.

Прошедшая неделя была худшей в сезоне. Мы хотим пройти в следующую стадию Лиги Европы, а затем снова сосредоточимся на Серии А", – приводит слова Пьоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что форвард Интера Ромелу Лукаку стал первым игроком за 48 лет, который забивал в четырех миланских дерби в Серии А подряд.

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