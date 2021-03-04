Италия

Наставник "россонери" высказался о матче итальянского чемпионата.

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал поединок 25-го тура Серии А с Удинезе.

"Мы хотели победить, жаль, что не получилось. Знали, что будет тяжело против соперника, у которого все игроки располагаются за линией мяча.

У нас была решимость, но не хватало конкретики. Со злостью и целеустремленностью все было в порядке, а вот качества и ритма не хватало.

Мы больше вступали в борьбу, и единственное выигранное в первом тайме единоборство – это момент у Кастильехо", – цитирует Пьоли Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Милан — Удинезе.

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