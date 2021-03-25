ЧМ-2022. Отбор

Опытный нападающий вернулся в сборную Швеции.

В рамках отборочного поединка на чемпионат мира-2022 сборная Швеции принимает на своем поле Грузию.

В составе домашней команды с первых минут встречи появился опытный нападающий Милана Златан Ибрагимович.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

В текущем сезоне Ибрагомивич забил 14 голов в 14 матчах чемпионата Италии.

Напомним, что Ибрагимович расплакался во время пресс-конференции перед матчем сборной Швеции.