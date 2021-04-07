Италия

Football.ua представляет анонс матча третьего тура чемпионата Италии.

Многострадальный матч третьего тура Серии А между Ювентусом и Наполи все-таки пройдет в Турине.

Ювентус — Наполи

Среда, 7 апреля, 19:45. Турин, Альянц-Стэдиум. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

В нынешнем сезоне традиционно горячее и бескомпромиссное противостояние Ювентуса и Наполи приобрело новые краски. К привычной неприязни севера и юга Италии и неудачным попыткам последних лет Наполи сместить Ювентус с чемпионского трона добавились коронавирусно-кабинетные баталии, из-за которых матч третьего тура дважды переносился. Команды уже успели сыграть во втором круге, спор первого круга до сих пор не разрешен.

Все началось с того, что в октябре 2020 года после заболевания COVID-19 двух игроков Наполи служба здравоохранения Неаполя запретила команде лететь на матч в Турин.

"Партенопеям" засчитали техническое поражение, которое затем отменили после апелляции Наполи и перенесли матч на 17 марта 2012 года. 12 марта поединок снова перенесли, на 7 апреля, но теперь уже по просьбе обеих команд.

Вполне мог состояться и третий перенос, поскольку еще в первой половине дня у Ювентуса числилось трое больных коронавирусом, однако, в отличие от неаполитанских, туринские органы здравоохранения не увидели в этом причин для отмены матча.

К слову, к концу вторника, 6 апреля, в карантине оставались только Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески, поскольку Мерих Демираль сдал два отрицательных теста, что подтвердило его излечение. Естественно, рассчитывать на его появление на поле в среду не стоит.

Зато Андреа Пирло вернул в первую команду любителей запрещенных вечеринок Маккенни, Артура и Дибалу, отстраненных от предыдущего поединка против Торино, и не исключено, что кто-то из них сыграет против Наполи.

В распоряжении Гаттузо практически полный набор футболистов, Отсутствует только травмированный Гулам, а находившийся в карантине после возвращения из сборной Польши Зьелински и залечивший сломанный палец Оспина вернулись к тренировкам. Под вопросом остается Демме.

Стоит отметить крайнюю важность результата этого скандального матча с турнирной точки зрения. Ювентус и Наполи, набрав по 56 очков, делят четвертое-пятое места, то есть являются непосредственными конкурентами за путевку в Лигу чемпионов (о какой-то борьбе за чемпионский титул говорить уже смешно).

В предыдущем туре Наполи блестяще провел первый тайм поединка против Кротоне, в котором в атаке блистали Осимхен и Инсинье, а Мертенс на удивление успешно сыграл в роли диспетчера.

А вот после перерыва подопечные Гаттузо начали откровенно валять дурака, вырвав победу со счетом 4:3 благодаря голу Ди Лоренцо. Естественно, тренер провел определенную воспитательную работу, да и можно не сомневаться, что против Ювентуса никакого "дуракаваляния" уже не будет.

Что касается "старой синьоры", то ее положение можно вполне назвать плачевным. Вылет из Лиги чемпионов, домашнее поражение от Беневенто и выездная ничья с Торино в Дерби делла Моле поставило тренера команды на грань увольнения.

В Италии почти не сомневаются, что в случает поражения от Наполи Пирло укажут на дверь, и встреча президента клуба Андреа Аньелли с бывшим тренером Ювентуса Массимилиано Аллегри вовсе не была тривиальным обедом двух старых друзей.

Интересные факты

– Команды провели между собой 168 матчей во всех турнирах: 78 побед Ювентуса, 52 ничьи, 37 побед Наполи.

– В Турине в чемпионате Италии было сыграно 75 матчей: 47 побед хозяев, 20 ничьих и 8 побед гостей.

– Беспроигрышная серия Наполи в чемпионате составляет 6 матчей.

– Наполи выиграл последние четыре встречи В Серии А.

– Ювентус отпраздновал победы в семи их последних восьми домашних встречах с Наполи во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Ювентус — Наполи завершился со счетом 4:3.

– В нынешнем сезоне в Неаполе победу отпраздновали хозяева — 1:0.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Бонуччи, Бернардески, Буффон — Гулам.

Под вопросом: Демирал — Демме, Оспина.

прогноз 1:2

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