Центральный защитник вернется к тренировкам.
Леонардо Бонуччи, getty images
12 апреля 2021, 22:25
Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи сдал два отрицательных теста на коронавирус, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Уже в ближайшее время итальянский центральный защитник приступит к тренировкам в общей группе.
Леонардо Бонуччи отсутствовал в поединках чемпионата Италии против Торино, Наполи и Дженоа.
Напомним, что ранее от коронавируса вылечился другой центральный защитник Ювентуса — Мерих Демирал.