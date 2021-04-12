Италия

Центральный защитник вернется к тренировкам.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи сдал два отрицательных теста на коронавирус, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Уже в ближайшее время итальянский центральный защитник приступит к тренировкам в общей группе.

Леонардо Бонуччи отсутствовал в поединках чемпионата Италии против Торино, Наполи и Дженоа.

Напомним, что ранее от коронавируса вылечился другой центральный защитник Ювентуса — Мерих Демирал.