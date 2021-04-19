Италия

Наполи стал пятым клубом чемпионата Италии, которому удалось набрать как минимум 60 очков.

В поединке 31-го тура итальянской Серии А миланский Интер поделил очки с Наполи (1:1). Благодаря этой ничьей, "неаполитанцы" стали пятой командой итальянского чемпионата, набравшей 60 очков после 31 игры.

По информации Opta Paolo, впервые в истории Серии А сразу пять команд чемпионата набрали 60 очков и более после 31 матча. Такого рубежа команды не достигали с тех пор, как с 1929 года была введена трехочковая система.

После 31 тура у лидирующего Интера 75 очков. За ним идут Милан (65), Аталанта (64), Ювентус (62) и Наполи (60).

Ранее сообщалось, что Малиновский получил одну из лучших оценок в матче с Ювентусом.