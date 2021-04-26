Италия

Нападающие Милана и Интера заплатят штрафы.

Поставлена точка в деле о конфликте между Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку в четвертьфинальном матче Кубка Италии, едва не переросшем в драку — сообщает Football Italia.

По итогам расследования форварду Милана придется заплатить 4 000 евро штрафа, а нападающему Интера — 3 000.

Также штрафу подверглись клубы, которые не смогли контролировать своих игроков: Интер на 1 250 евро, а Милан — на 2 000.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл расследование по поводу связей Ибрагимовича с букмекерами.