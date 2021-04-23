Англия

Переезд португальца на Олд Траффорд все еще не исключен.

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с возвращением в клуб нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

По информации в Twitter Николо Скиры, манкунианцы запросили у агента португальца Жорже Мендеша информацию о возможном переезде форварда на Олд Траффорд.

Контракт Роналду с Ювентусом заканчивается в 2022 году, но не исключено, что Криштиану покинет Турин ближайшим летом. Сообщалось, что "бьянконери" готовы продать пятикратного обладателя Золотого мяча за 25 миллионов евро.

Ориентировочная стоимость Роналду оценивается в 50 миллионов.

Напомним, что португалец выступал за "красных дьяволов" в 2003-09 годах. В 292 матчах за клуб португалец забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.