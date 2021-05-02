Тесты

В день рождения легенды английского футбола мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

В свое время, Дэвид Бэкхем сумел привлечь к просмотру футбола не одного поколение болельщиков, и всегда оставался в центре внимания не только благодаря своим спортивным достижениям, но и внушительной медийной составляющей своей профессиональной карьеры.

Сегодня, 2 мая, знаменитому на весь мир англичанину исполняется 46 лет, но он все равно не остается в стороне от футбольной деятельности, но уже в качестве функционера. Но так ли хорошо знакомы наши читатели с отдельными страницами в истории его карьеры?

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.