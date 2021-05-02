Украина

Наставник "бело-синих" прокомментировал отсутствие некоторых футболистов в матче с полтавским клубом.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о некоторых футболистах, не поучаствовавших в разгромной гостевой победе над Ворсклой в матче 24-го тура УПЛ.

"У Сидорчука, Цыганкова и Андриевского проблемы физического характера. Я думаю о будущем, в том числе, и о матчах национальной сборной. Поэтому они сегодня не играли.

Есть футболисты, которые провели много матчей, им нужна пауза. Остальные игроки, которые также хорошо подготовлены, должны заменить их, и от этого игра не должна пострадать.

У нас много сборников своих стран, поэтому необходимо быть очень внимательными в плане подготовки к нашим играм и сделать все возможное, чтобы все эти игроки подошли к сбору национальных команд в своем лучшем состоянии", — сказал румынский специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла — Динамо (1:5).