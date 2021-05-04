Вашему вниманию ключевые моменты матча немецкого чемпионата.
Матч Майнц - Герта, getty images
04 мая 2021, 11:31
Герта в рамках 29-го тура чемпионата Германии отправилась в гости к Майнцу и добыла ничейный результата со счетом 1:1.
Берлинская команда открыла счет усилиями Тузара, но Мвене довольно быстро восстановил паритет.
Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:
Майнц — Гент 1:1
Голы: Мвене, 40 — Тузар, 36
Майнц: Центнер — да Кошта (Бросински, 84), Белль (Хак, 37), Ниакате, Сен-Жюст — Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 84), Баррейро — Салаи (Глатцель, 72), Онисиво (Квайсон, 84).
Герта: Шволов — Зефейк (Дарида, 61), Штарк, Клюнтер, Дардаи — Миттельштедт, Хедира (Боята, 61), Тузар (Аскасибар, 61), Гендузи — Кордоба (Пионтек, 80), Матеус Кунья (Радонич, 71).
Предупреждения: Белль, Баррейро — Тузар, Кунья, Аскасибар