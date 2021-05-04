Лига Европы

Будет разрешено заполнить четверть арены.

УЕФА объявил о старте продажи билетов на финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21.

Поединок состоится в Гданске, Польша. Отмечается, что арену будет разрешено заполнить на 25%, что равняется 9500 зрителей.

Заявку на приобретение билета можно подать до 15:00 6-го мая на официальном сайте УЕФА.

Цена билетов варьируется от 40 до 130 евро.

Финал Лиги Европы пройдет 26-го мая. В финале сыграют победители пар Вильярреал – Арсенал и Манчестер Юнайтед – Рома.