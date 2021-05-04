Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги.

В перенесенном поединке 12-го тура Второй лиги группы Б Перемога сойдется в противостоянии с мариупольским Ярудом.

Следить за событиями поединка Перемога — Яруд вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, четвертого мая, в 13:00 по киевскому времени:

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