Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги.
Перемога — Яруд
04 мая 2021, 13:12
В перенесенном поединке 12-го тура Второй лиги группы Б Перемога сойдется в противостоянии с мариупольским Ярудом.
Следить за событиями поединка Перемога — Яруд вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, четвертого мая, в 13:00 по киевскому времени:
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