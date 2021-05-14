Италия

Футболист рассказал о финале Кубка Украины.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал поединок против Зари в финале Кубка Украины.

"В прошлом году в финале мы также сыграли 120 минут, но сейчас мы сильнее физически. Видно было, что мы бежали во второй тайме и в дополнительное время, а Заря, честно говоря, сбавила. Это и было ключевым фактором, так как мы были физически сильнее.

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"Нас хорошо подготовили и под конец сезона мы нашли в себе силы, показали хорошую игру и сыграли 120 минут на максимуме", — сказал Шапаренко.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете на Football.ua.

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