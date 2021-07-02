Италия

Нидерладнский клуб готов расстаться с 23-летним футболистом.

Милан рассматривает вариант подписания полузащитника Гронингена Габриэля Гудмундссона.

По информации в Twitter Николо Скиры, "россонери" уже начали переговоры по трансферу футболиста. Нидерландский клуб намерен выручит с продажи хавбека 4-5 миллионов евро.

Соглашение Гудмундссона с Гронингеном рассчитано до 2022 года, но клуб готов продлить его до 2023.

В минувшем сезоне в рамках чемпионата Нидерландов Гудмундссон провел 23 матча, в которых отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Милан возьмет в аренду у Реала Браима Диаса с опцией выкупа.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.