Италия

Новая экипировка от компании Adidas выполнена в трех цветах.

Ювентус на своем официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2021/22.

Новая экипировка "старой синьоры" от компании Adidas выполнена в трех цветах — желтом, синем и белом.

Впервые в этой форме футболисты основной команды сыграют сегодня в предсезонном товарищеском матче с командой Ювентуса U23.

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