Италия 19 августа 2021, 17:39 Ювентус представил третью форму на сезон-2021/22 Новая экипировка от компании Adidas выполнена в трех цветах. ФК Ювентус 19 августа 2021, 17:39 Ювентус на своем официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2021/22. Новая экипировка "старой синьоры" от компании Adidas выполнена в трех цветах — желтом, синем и белом. Впервые в этой форме футболисты основной команды сыграют сегодня в предсезонном товарищеском матче с командой Ювентуса U23. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Juventus (@juventus) Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Ювентус Источники ФК Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте