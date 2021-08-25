Италия

Состояние португальского форварда оценят до матча с Эмполи.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду повредил руку на тренировке "старой синьоры", сообщает Sky Sports.

По информации источника, из-за повреждения руки португальский форвард досрочно покинул тренировочное занятие в сопровождении медицинского персонала. В ближайшее время ему предстоит пройти медицинское обследование, после чего станет известно, будет ли он готов к предстоящему матчу с Эмполи.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен перейти в Манчестер Сити, но спортивный директор Ювентуса Павел Недвед заявил, что португалец останется в Турине.

Напомним, матч Ювентус — Эмполи состоится в субботу, 28 августа, в 21:45 по киевскому времени.