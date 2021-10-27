Италия

Опытный итальянец считает, что свист фанатов необоснованный.

Защитник туринского Ювентуса и сборной Италии остался недоволен отношением фанатов "Скуадры Адзурры" в адрес вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

"Как я отношусь к свисту в адрес Джанлуиджи? Мне это не понравилось. Каждый из нас делает выбор, и его нужно уважать. Также я считаю, что уважать нужно и чувства болельщиков. Но я думаю, что это был неподходящий повод для освистывания".

Доннарумма зря переходил в ПСЖ? Как матчи Лиги наций помогут ему изменить выбор

"Сравнения Доннаруммы и Буффона? Знаете, Буффон — особенный вратарь, он отличается от других. Буффон всегда был непохож на голкиперов своего поколения. Он другой, ему нет равных.

Время покажет, сможет ли Доннарумма достичь его уровня. Доннарумма тоже не совсем обычный вратарь. По своему уникальный. В нем есть что-то необычное", — сказал Кьеллини.

Фанаты Милана начали освистывать Доннарумму после его перехода из клуба в ПСЖ в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Во время матча против Испании в Лиге наций Доннарумма наслушался оскорблений в свой адрес, не выдержал и заплакал.