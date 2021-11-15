Италия

Наоборот, доступ может быть сокращен.

Министерство охраны здоровья Италии не планирует ослаблять карантинные ограничения для спортивных мероприятий — сообщает Football Italia.

В настоящий момент разрешена заполняемость трибун на открытых аренах до 75%, однако в связи с ростом количества заболевших это количество может быть уменьшено до 60%. При этом на стадионы пускают только болельщиков с сертификатом вакцинации или с тестом на коронавирус не старше 48-ми часов.

В Нидерландах с 12 ноября на стадионы не пускают болельщиков, и даже решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Норвегии голландская сборная проведет при пустых трибунах.

С понедельника, 15 ноября, все спортивные мероприятия в Австрии также будут проходить при пустых трибунах.