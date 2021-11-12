ЧМ-2022. Отбор

В стране объявлен локдаун.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в пятницу объявил в стране трехнедельный локдаун в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

В связи с этим отборочный матч ЧМ-2022 Нидерланды — Норвегия во вторник пройдет при пустых трибунах — сообщает Sky Sports.

Также при пустых трибунах будут проходить матчи чемпионата и Кубка Нидерландов вплоть до отмены локдауна.

В группе G Нидерланды идут на первом месте и опережают Норвегию на 2 очка.