Италия

Футболист вспомнил период выступлений в Италии.

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах вспомнил период выступлений в Италии, где он защищал цвета Фиорентины и Ромы.

"Игра в Серии А мне очень помогла. У меня прекрасные воспоминания как о Риме, так и о Флоренции, где я получил много приятных эмоций. Когда я был в Челси, мне пришлось изменить свой стиль игры, но мне было не по себе из-за этого.

Я поехал в Италию и хорошо отыграл. Тот период был большим подспорьем, чтобы добраться туда, где я нахожусь сейчас. Передаю привет фанатам Ромы и Фиорентины. Я провел там фантастические дни, всегда чувствовал любовь со стороны людей. Я могу только поблагодарить их. Может, мы еще встретимся", — сказал Салах.

Отметим, что именно с Ромы в 2017 году Салах перебрался в Ливерпуль, в котором стал одним из лучших футболистов мира.

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