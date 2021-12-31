Италия

Элиф Эльмас сдал положительный тест вслед за Виктором Осимхеном и Ирвингом Лосано.

Полузащитник Наполи Элиф Эльмас во второй раз сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, 22-летний футболист заразился COVID-19 после того, как слетал домой в Северную Македонию на Рождество.

Эльмас отправился на изоляцию. Учитывая то, что он полностью вакцинирован, болезнь протекает бессимптомно.

Отметим, что ранее в стане неаполитанцев положительные тесты на коронавирус сдали нападающий Виктор Осимхен и вингер Ирвинг Лосано. Вместе с Эльмасом их участие в предстоящем матче Серии А против Ювентуса, который состоится 6 января, находится под вопросом.

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