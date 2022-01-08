Италия

Главный тренер Милана рассказал, как обстоят дела в команде.

Стефано Пьоли уверен, что Милан сыграет достойно против Венеции в 21-м туре Серии А и добудет необходимый результат.

"Мы собираемся сыграть компактно, – сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер Милана. – Наша главная сила — командные действия".

"Как себя чувствует Ибрагимович после нереализованного пенальти? Отлично, злится, как всегда. Златан всегда зол на кого-то или на что-то. Это помогает ему мобилизовать все силы. Но он доволен командой и результатом".

"Я доволен прогрессом Леау. Он еще не достиг своего максимума, но очень старается и близок к нему. То же самое я могу сказать и об остальной команде. Мы стараемся играть с максимальной отдачей, независимо от соперника. Ведь нам надо быть готовым не только к соперникам на уровне Италии, но и на международном уровне".

"Ситуация с переносами матчей никак не влияет на нашу подготовку. Мы работаем, как работали, а чиновники пусть решают".

Матч Венеция — Милан запланирован на воскресенье, 9 января, 13:30 по киевскому времени.