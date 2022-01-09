Италия

Футболист помещен на самоизоляцию.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А римская Рома будет на поле Стадио Олимпико принимать туринский Ювентус.

Рома — Ювентус. Накануне

К несчастью, пандемия COVID-19, которая продолжает хаотично вызывать изменение в футбольных планах по всему миру, может повлиять и на ход предстоящей игры.

Пресс-служба "волков" на несколько часов до начала поединка сообщила о том, что контрольный тест одного из футболистов, чье имя не называется в соответствии с медицинским протоколом Италии, основной команды дал положительный результат.

Заболевший футболист отправился на домашнюю изоляцию, о чем были уведомлены соответствующие органы здравоохранения в регионе.

Отметим, что матч Рома — Ювентус состоится 9 января, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.