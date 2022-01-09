Футболист помещен на самоизоляцию.
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09 января 2022, 14:01
В рамках 21-го тура итальянской Серии А римская Рома будет на поле Стадио Олимпико принимать туринский Ювентус.
Рома — Ювентус. Накануне
К несчастью, пандемия COVID-19, которая продолжает хаотично вызывать изменение в футбольных планах по всему миру, может повлиять и на ход предстоящей игры.
Пресс-служба "волков" на несколько часов до начала поединка сообщила о том, что контрольный тест одного из футболистов, чье имя не называется в соответствии с медицинским протоколом Италии, основной команды дал положительный результат.
Заболевший футболист отправился на домашнюю изоляцию, о чем были уведомлены соответствующие органы здравоохранения в регионе.
Отметим, что матч Рома — Ювентус состоится 9 января, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.