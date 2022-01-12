Италия

Голкипер Милана вернулся к тренировкам с командой.

Голкипер Милана Чиприан Тэтэрушану сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам с командой.

Официальный сайт Милана сообщает, что футболист переболел бессимптомно и доступен на ближайшие поединки.

В текущем сезоне Тэтэрушану сыграл девять поединков за Милан во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее к тренировкам после коронавируса вернулся Фикайо Томори.