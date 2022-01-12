Голкипер Милана вернулся к тренировкам с командой.
чиприан тэтэрушану, getty images
12 января 2022, 11:10
Голкипер Милана Чиприан Тэтэрушану сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам с командой.
Официальный сайт Милана сообщает, что футболист переболел бессимптомно и доступен на ближайшие поединки.
В текущем сезоне Тэтэрушану сыграл девять поединков за Милан во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Ранее к тренировкам после коронавируса вернулся Фикайо Томори.