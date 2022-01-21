Италия

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В 1/8 финала Кубка Италии Рома без проблем обыграла Лечче на своем поле.

Голами в составе римлян отметились Кумбулла, Шомуродов и Абрахам, на что представитель Серии В ответил точным ударом Калабрези.

Обзор матча:

Рома — Лечче 3:1

Голы: Кумбулла, 40, Абрахам, 54, Шомуродов, 81 — Калабрези, 14.

Рома: Патрисиу — Карсдорп, Кумбулла, Ибаньес, Мэйтленд-Найлз (Винья, 46) — Кристанте, Верету (Дзаньоло, 46) — Перес (Мхитарян, 46), Оливейра, Афена-Гьян (Шомуродов, 64) — Абрахам (Залевски, 86).

Лечче: Блеве (Габриэл, 21) — Жандре, Калабрези, Дермаку (Лучони, 46), Баррека — Листковски (Фараго, 65), Блен — Хельгасон (Бьеркенгрен, 68), Гарджуло, Ди Мариано (Кода, 46) — Оливьери.

Предупреждения: Афена-Гьян, Ибаньес, Абрахам — Листковски, Хельгасон, Ди Мариано, Гарджуло.

Удаление: Гарджуло, 62 (вторая желтая карточка).