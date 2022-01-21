В четвертьфинале турнира между собой будут играть только команды Серии А.
Аталанта - Фиорентина, Getty Images
21 января 2022, 00:15
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Италии, в которых примут участие лишь команды, представляющие Серию А.
В одном из матчей Аталанта, в которой выступает украинец Руслан Малиновский, встретится с Фиорентиной. Победитель этой пары сыграет против сильнейшего в матче между Ювентусом и Сассуоло.
Действующий чемпион Серии А Интер сыграет против Ромы, а Милан встретится с Лацио.
Четвертьфинальные пары Кубка Италии:
Ювентус — Сассуоло
Аталанта — Фиорентина
Милан — Лацио
Интер — Рома
Базовый день проведения четвертьфинальных матчей — 9 февраля.
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