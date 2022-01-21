Италия

В четвертьфинале турнира между собой будут играть только команды Серии А.

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Италии, в которых примут участие лишь команды, представляющие Серию А.

В одном из матчей Аталанта, в которой выступает украинец Руслан Малиновский, встретится с Фиорентиной. Победитель этой пары сыграет против сильнейшего в матче между Ювентусом и Сассуоло.

Действующий чемпион Серии А Интер сыграет против Ромы, а Милан встретится с Лацио.

Четвертьфинальные пары Кубка Италии:

Ювентус — Сассуоло

Аталанта — Фиорентина

Милан — Лацио

Интер — Рома

Базовый день проведения четвертьфинальных матчей — 9 февраля.

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