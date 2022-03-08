Италия

Арену планують відкрити у 2026 році.

Через чотири роки Фіорентина отримає новий стадіон Артеміо Франкі — інформує Panorama.it.

Муніципалітет Флоренції провів конкурс, у якому приймав участь 31 проект, та зробив свій вибір.

Міська влада, я кий належить арена, категорічно відмовилася від того, щоб в реконструкції брав участь власник клуба Рокко Коміссо, та намагається фінансувати проект за рахунок приватних незалежних інвестицій.

Цей вибір вже викликав незадоволення прихильників Фіорентини, тому що проект, який пропонував Коміссо, виглядав більш функціональним та приємним за зовнішним виглядом.

Орієнтовна вартість реконструкції становить 95 мільйонів євро. Початок реконструкції заплановано на 2023 рік, закінчення — на 2026-й.